«Ich weiss nicht, wer mein nächstes Album noch erlebt»

Toni Vescoli, Sie stellen hier in Pfäffikon Ihr neues Album vor. Ist das eine Plattentaufe?

Toni Vescoli: Ja und Nein. Es gibt sicher keinen Champagner. Zumindest nicht solchen, den ich über die Platte schütte. Am Apéro gibt’s dann schon.



Ihr Album heisst «Gäle Mond» – es hatte zuvor aber noch ein paar andere Arbeitstitel. Weshalb am Schluss dieser Name?