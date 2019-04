Gemütlich flanieren und verschiedene Köstlichkeiten probieren

Immer am ersten Freitag und Samstag im April findet der traditionelle Baumer Frühlingsmarkt statt. Auch vergangenes Wochenende kamen die Besucher in Scharen und flanierten bei trockenem Wetter an den zahlreichen Marktständen vorbei.

Magenbrot, frische Berliner und Zuckerwatte waren nur drei der angebotenen Köstlichkeiten. Zur Unterhaltung konnten die Besucher eine Runde Autoscooter fahren oder einfach Freunde und Bekannte treffen. Doch sehen Sie selbst: in der Bildstrecke. (Manuela Kägi)