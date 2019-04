Entflogener Papagei: Tierbesitzer haben zwei Monate Zeit, sich zu melden

Michèle Keller staunte nicht schlecht, als sie am Freitagnachmittag um 16 Uhr auf dem Chriesibaum ihrer Nachbarin an der Bogenackerstrasse in Tann einen grünen Papagei sitzen sah. Später habe er sich an den Primeli im Garten zu schaffen gemacht. «Wir hofften bloss, dass die für ihn nicht giftig sind», sagt Keller. Die Nachbarin habe versucht, ihn einzufangen. Aber jedes Mal, wenn sie die Türe aufgemacht habe, sei er wieder weggeflogen. Auf dem Tisch auf dem Sitzplatz habe sie ihm dann auch Apfelstücke und Nüsse hingelegt, die der Papagei dankbar anknabberte.

Auch die Tierärztin ist erfolglos

Weil die beiden Frauen sich aufgrund des kalten Wetters Sorgen machten um das Tier, alarmierten sie umgehend die Kantonspolizei sowie eine Tierärztin – die aber unerledigter Dinge wieder abziehen musste. «Sie war leider genauso erfolglos wie wir», sagt Keller. «Der Papagei wurde schliesslich von Krähen verscheucht und tauchte nicht mehr auf.» Sein Foto auf der Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale zu veröffentlichen, war das einzige, was die Nachbarinnen für den Vogel noch tun konnten. «Wir hofften einfach sehr, dass er die Nacht übersteht.»

Am nächsten Morgen sei sie wegen des Papageis schon um vier Uhr wach geworden. Später habe sie ständig auf einen Anruf gehofft und in der nahen Umgebung ein paar hohe Bäume inspiziert, leider erfolglos. «Mein Mann meinte, ich hätte tatsächlich einen Vogel», sagt Keller und lacht.

Am nächsten Tag ins Haus gelockt

Mehr Erfolg hatten am Samstag andere Bewohner von Tann, die den Papagei offenbar durch ein offenes Fenster in ihre Wohnung locken konnten und anschliessend den Tierrettungsdienst in Winkel alarmierten. «Unsere Rettungsfahrerin war schon am Freitagabend von der Kantonspolizei nach Tann geholt worden, konnte ihn da aber nicht einfangen», sagt Jana Bauer. «Am Samstagmorgen klappte es zum Glück, und wir brachten ihn zu uns ins Tierheim Pfötli.» Dort befindet sich der «etwas scheue» Papagei – eine sogenannte Blaustirn-Amazone, von der man weder das Alter noch das Geschlecht kennt – jetzt für etwa zwei Wochen in der Absonderungsstation. «Das ist ein separater Bereich, in den die neuen Tiere gebracht, tierärztlich untersucht und beobachtet werden», so Bauer. Danach bringe man das namenlose, gefiederte Findelkind in eine spezialisierte Auffangstation für Papageien.

Futtersuche als Problem

Wie lange der Papagei draussen unterwegs war, kann niemand sagen. Weil er sich bei seiner Ankunft im Tierheim in einem guten Allgemeinzustand befand, geht Bauer jedoch nicht davon aus, dass die kühlen Temperaturen der ersten Aprilnächte dem Vogel grosse Probleme bereitet haben. «Schwieriger dürfte es für ihn gewesen sein, das richtige Futter zu finden, also Nüsse, Körner und Gemüse.»

Die Mitarbeiter des Tierheims haben den Papagei bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale als gefunden gemeldet, doch hat sich bis jetzt noch kein Besitzer bei ihnen gemeldet. Ungewöhnlich ist das Bauer zufolge nicht: «Wir haben immer wieder Tiere bei uns, die erst nach ein paar Wochen zu ihrem Besitzer zurückfinden», sagt sie. Ein Problem sei, dass die Besitzer, denen ein Tier entlaufen oder entflogen ist, oft nicht wüssten, an wen sie sich wenden sollten. «Vielen ist die Schweizerische Tiermeldezentrale nicht bekannt», sagt Bauer. Dass Vögel abhauen, komme nicht besonders häufig, aber doch immer mal wieder vor.

Sieben Papageien eingefangen

Schon elf andere Male ist der Tierrettungsdienst in den letzten fünf Jahren wegen zugeflogenen Papageien im Einsatz gestanden. Von den sieben eingefangenen Tieren seien vier zurück zum Besitzer gekommen und zwei in eine spezialisierte Auffangstation für Papageien. Rechtlich gesehen haben Tierbesitzer zwei Monate Zeit, um sich beim Tierheim zu melden. Nach dieser Meldefrist geht das gefundene Tier in den Besitz des Finders über. «Das bedeutet auch, dass man erst nach zwei Monaten ein neues Zuhause für den Papagei suchen kann», so Bauer.

Michèle Keller ist schon sehr erleichtert, dass der Vogel wieder an der Wärme ist. Dass die Tierfreundin den Papagei adoptieren wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. «Er würde mir ja schon gefallen. Ich weiss aber nicht, ob er mit meinen zwei Katzen kompatibel wäre», sagt sie und grinst.

Falls jemand einen Papagei vermisst, soll er sich beim Tierheim Pfötli unter der Telefonnummer 044 864 44 00 melden. Weitere Infos zum Thema gibts im Internet unter www.tierrettungsdienst.ch und www.stmz.ch