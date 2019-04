Anja Köhler ist erneut Schweizermeisterin

Anja Köhler aus Wila kletterte am Sonntag an der Boulder-Schweizermeisterschaft im Haslital ihrer Konkurrenz davon. Sie ist damit erneut Schweizermeisterin im Bouldern der unter 16-jährigen Damen und verteidigt ihren Titel vom letzten Jahr. Beim Bouldern wird ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden geklettert.

Bereits der sechste Titel

Seit Anfang 2019 trainiert Köhler nicht mehr im Regionalzentrum Zürich, sondern privat im Team Herkulis der ehemaligen Spitzenkletterin Alexandra Eyer. Der Sieg vom Sonntag ist ein weiterer Erfolg für den schon sehr beachtlichen Palmarès der 2004 geborenen Köhler aus Wila. Bereits 2017 holte sie den Schweizermeistertitel im Bouldern, damals noch in der Kategorie der unter 14-Jährigen. Ausserdem war sie 2014, 2015 und 2017 Schweizermeisterin im Speed-Klettern in ihrer jeweiligen Alterskategorie.