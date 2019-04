17 Minuten und 44 Sekunden – Durchschnittssommer erwartet

Der Kopf des Böögs explodierte am Montagabend am Secxhseläuten nach 17 Minuten und 44 Sekunden. Für einmal trug der Böögg über seinem traditionellen Waschkorb-Hut noch einen Zwingli-Hut und erinnerte damit an das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation. Den Zwingli-Hut lupfte es nach rund fünf Minuten, und dann kam die gewohnte Kopfbedeckung des Schneemanns zum Vorschein. Die Bezeichnung «Böögg» bedeutet in Zürich «verkleidete, vermummte Gestalt».