Stadtjugendmusik sorgt für fröhliche Gesichter

An ihrem traditionellen Frühlingskonzert präsentierte die Stadtjugendmusik Illnau-Effretikon am Sonntag in gewohnter Umgebung in der reformierten Kirche Effretikon ihr Können. Gemeinsam mit dem Perkussionsensemble der ortsansässigen Musikschule Alato führte das Gruppenspiel unter anderem Klaus Badelts «He's a pirate» auf.

Das Orchester gab danach verschiedene Stücke wie «Highland Cathedral» von Michael Korb, «Pacific Dreams» von Jacob de Haan oder «I dreamed a dream» von Claude M. Schönenberg zum Besten.