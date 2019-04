Keine Bahn zu steil, keine Halle zu hoch

Gibt es Projekte, welche die Rikemer BFE AG als unlösbar beurteilt und deshalb ablehnt? Diese Frage wurde Geschäftsführer Benny Gisler und Gründungsmitglied Ueli Fuhrer am Vortrag der Tösstaler KMU gestellt. Auf Einladung der Bibliothekskommission fanden am Freitag gut 40 Personen in die kleine Turnhalle Schmidrüti in Turbenthal.