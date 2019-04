Juso-Chefin Tamara Funiciello kündigt Rücktritt an

An der Spitze der Schweizer Jungsozialisten wird Platz frei für eine neue Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello wird ihr Amt an der Spitze der wählerstärksten Jungpartei per Ende August abgeben.

«Es ist Zeit für frisches Blut, ich habe meine Ziele als Präsidentin erreicht», sagt Funiciello gegenüber «TeleZüri». Dabei denke sie vor allem an die neue feministische Bewegung, die sie mit ins Rollen brachte. Funiciello hat mit ihren Auftritten als Juso-Präsidentin polarisiert. Sie wurde regelmässig Opfer persönlicher Beleidigungen und Drohungen. «Das geht nicht spurlos an einem vorbei», so die Bernerin.

Der Politik will Funiciello jedoch treu bleiben. Einerseits als Berner Grossrätin, andererseits kandidiert sie im Herbst auf der Berner SP-Liste für den Nationalrat. Mit diesem höheren Ziel stehe der Rücktritt nicht in Zusammenhang, beteuert Funiciello. Die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten wählen die Jungsozialisten im August.