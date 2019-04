Valora Retail-CEO erklärt, weshalb Wetzikon der beste Avec-Standort ist

Am Samstag eröffnet die Avec Box, ein kassenloser Shop, am Zürcher Hauptbahnhof für die Öffentlichkeit. Am Freitag informierte Valora die Medien über das Format, das in den nächsten Woche an den Wetziker Bahnhof kommt.

Herr Vogt*, wieso hat sich Valora genau für Wetzikon als Startschuss-Standort entschieden?

Roger Vogt: Aufgrund der Realisierbar- und Machbarkeit. Wetzikon hat sich da einfach sehr gut angeboten. Wir haben dort einen Kiosk, der bereits bestens funktioniert. Deswegen haben wir gedacht, die Stadt eignet sich auf für unsere Avec Box perfekt.

Was heisst das konkret?

Der Standort ist sehr gut und dessen Verfügbarkeit plus die Zeit zur Realisierbarkeit. Das sind die Faktoren, die Wetzikon als Teststandort auszeichnen.

Heisst das, die Baugenehmigung wird schneller erteilt als anderswo?

In Zusammenarbeit mit unserem Vermieter hat sich herausgestellt, dass der Standort schnell verfügbar ist, man kann dort sofort etwas machen.

Wo genau kommt die Box hin?

In der Nähe der Veloständer, links vom Kiosk.

In einer Umfrage haben sich mehrere Wetziker kritisch gegenüber der Avec Box geäussert. Vor allem ältere Personen sagten, sie vermissten dann den direkten Kundenkontakt.

Es ist natürlich eine ganz neue Art des Einkaufs. In Wetzikon bleibt der persönliche Kontakt aber dank des Kiosks bestehen. Während den Stosszeiten am Bahnhof ist auch in der Avec Box Personal vor Ort, also alles ganz normal. Nur muss man nirgends anstehen oder eine Self-Checkout-Kasse bedienen. Das Konzept ist sehr einfach.

Ältere Menschen, sehen das vielleicht anders, wenn sie mit einer App und einem QR-Code einkaufen gehen müssen.

Wir haben noch 900 Kioske und 140 andere Avec-Läden.

Hätte sich nicht ein Standort besser geeignet, wo viele junge Menschen leben, die nach der Arbeit das Angebot nutzen oder eine Studentenstadt beispielsweise?

Wir versuchen jetzt erst zu verstehen und zu lernen. Wetzikon ist ein Standort, der Hauptbahnhof Zürich ist ein Standort und der dritte Standort folgt dann relativ schnell, der noch einmal in einem ganz anderen Umfeld liegt. So wollen wir herausfinden, wo funktioniert es und wo nicht. Im Moment geht es darum, Erfahrungen zu sammeln.

*Roger Vogt ist CEO Retail von Valora.