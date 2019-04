Toni Vescoli: «Politiker wäre nichts für mich»

Mit 66 nahm Toni Vescoli sein letztes Solo-Album auf, das er gleich mit seinem Alter betitelte. Heute ist der Walder Rock-Altstar 77 - und hat endlich eine neue Platte am Start. Diese hiess zwischenzeitlich «77», dann «Allei dihei», bis sie ihren definitiven Namen fand: «Gäle Mond», nach einem der stärksten Songs darauf, einem knurrigen Slow-Blues à la Bob Dylan oder Tom Waits.

Am Donnerstagnachmittag stellte Vescoli sein Album den Medien und einigen ausgewählten Fans in einem von Züriost organisierten Showcase im Pfäffiker Kino Rex vor. Zunächst plauderte er über die Entstehung des Albums, das er eigentlich alleine in seinem Musikrefugium zuhause in Wald aufnehmen wollte, dann aber plötzlich in den USA bei Musikern aus Leonard Cohens Band landete.

Jahre voller neuer Songs

Er sprach darüber, wie die Songs über zehn Jahre hinweg entstanden und weshalb so viel Zeit zwischen dem neuen und dem letzten Album verging. Und er erklärte, dass er einer sei, der sich ausdrücken könne. «Mir fallen Songtexte deshalb nicht so schwer.» Als Musiker sei er genau auf der richtigen Bühne. «Politiker wäre jetzt nichts für mich. Und Pfarrer auch nicht.»

Und dann schnappte er sich die Gitarre und spielte über eine halbe Stunde eine ganze Reihe seiner neuen Songs - und die Fans hingen ihm an den Lippen.

Das neue Album wird am 12. April in den Plattenläden und online erscheinen.