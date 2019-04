Süsse Versuchung in nostalgischem Ambiente

In der Backstube von Lilli Rizzo riecht es nach Schokolade. Von aussen wirkt das Haus an der Bachtelstrasse in Hinwil eher bescheiden, im Innern stellt sich der kleine Raum im Kellergeschoss aber als süsse Schatzkammer heraus. In einem Regal sind diverse Torten ausgestellt, die mit Zuckerpaste überzogen wurden und mit Blumen, Drachen oder Superhelden aus derselben Masse verziert wurden. Jede Kreation ist ein Unikat.