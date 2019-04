In Tann sorgt ein entflogener Papagei für Aufregung

Michèle Keller staunte nicht schlecht, als sie am Freitagnachmittag um etwa 16 Uhr auf dem Chriesibaum ihrer Nachbarin an der Bogenackerstrasse in Tann einen grünen Papagei sitzen sah. Später sei er auf den Tisch auf dem Sitzplatz geflogen und habe sich an den Primeli im Garten zu schaffen gemacht. «Wir hoffen jetzt bloss, dass die nicht giftig sind», sagt Keller und lacht. Die Nachbarin habe versucht, ihn einzufangen, aber jedes Mal, wenn sie die Türe aufgemacht habe, sei er wieder weggeflogen. Sie habe ihm dann auch Vogelfutter hingelegt.

Sorgen wegen tiefen Temperaturen

Weil die beiden Frauen sich aufgrund des kalten Wetters Sorgen machen um das Tier, haben Sie die Tierärztin von Rüti alarmiert. «Die ist jetzt auf dem Weg zu uns, um ihn einzufangen», sagt Keller. Wem der Papagei gehört, und wie lange er schon unterwegs ist, kann niemand sagen. «Ich habe bereits mit der Kantonspolizei Zürich telefoniert, aber die haben keine Vermisstmeldung registriert», so Keller. Und dass es sich um den seit einem Monat in Knonau vermissten Papagei handelt, der mit Bild auf der Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) ausgeschrieben ist, glaubt sie nicht. «Der sieht ganz anders aus als der Papagei bei uns.»

Falls jemand einen Papagei vermisst, soll er sich bitte bei Michèle Keller unter Telefon 079 676 67 21 melden.