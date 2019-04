Grenzenloses Experimentieren auf befristete Zeit

Noch steht das Gebäude des ehemaligen Polizeipostens an der Zentralstrasse 20a in Volketswil. Bald schon soll es abgerissen werden. Voraussichtlich Ende Jahr fahren die Bagger auf und machen den Gebäudekomplex dem Erdboden gleich. Danach wird dort ein Neubau des gegenüberliegenden Pflegezentrums Vita Futura entstehen.

Die Räume sollen bis zum Abriss nicht leer stehen: Wo früher Polizisten ihrer Arbeit nachgingen, dürfen sich demnächst Kinder und Erwachsene kreativ austoben. Dafür hat Florina Stiefel aus Gutenswil gesorgt. Die dreifache Mutter will die Räume zwischenzeitlich in ein Atelier verwandeln, wo Jung und Alt zusammen werken, basteln und malen können. Sie erklärt: «Das Pflegezentrum Vita Futura bot uns die Möglichkeit, die leeren Räume über mehrere Monate kostenlos zu nutzen und zu gestalten.»

Ohne Regeln

Eine Chance, die Stiefel ergreifen möchte. «In Volketswil kenne ich solch ähnliche Zwischennutzungen bisher nicht.» Leere Räume seien in der Gemeinde selten. Und wenn es welche gebe, dann könne man sie nicht ohne Vorgaben für kreative Zwecke nutzen.

«Ausprobieren ist erlaubt.» Florina Stiefel, aus Gutenswil

In jenen Räumen an der Zentralstrasse ist das anders. Die Gutenswilerin will sie in eine Produktionsstätte verwandeln, wo der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Gestalterische Regeln gebe es keine, dafür umso mehr Raum zum Experimentieren. «Ausprobieren ist erlaubt.» Die Räume dürfen verändert werden. Auch das Anmalen der Wände sei erlaubt, so Stiefel.

Neu ist die Idee einer solchen Zwischennutzung indes nicht. Ähnliche Projekte gab es auch schon in anderen Gemeinden. In Winterthur etwa haben lokale Kunstschaffende letzten Sommer ein ehemaliges Ladenlokal einer Spar-Filiale am Obertor in Beschlag nehmen dürfen, bevor dieses sanierte wurde.

«Zwischennutzung stört niemanden»

Das Spiellabor, wie Stiefel ihre Kreativstätte auch nennt, wird an diesem Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr das erste Mal öffnen. Später sollen interessierte Gestalterinnen und Gestalter die Räume voraussichtlich jeden ersten Samstag im Monat im gleichen Zeitrahmen eigenständig nutzen können. Die Teilnahme ist kostenlos, da für die Räume keine Miete anfällt. Etwas Karton oder Holz zum Basteln sei vorhanden, sagt Stiefel. Zusätzliches Werkzeug und Bastelmaterial für seine Projekte müsse aber jeder selbst mitbringen.

«Ich war von der Idee begeistert.» Evelyn Stampfli, Veranstaltungsleiterin Vita Futura

Die Vita Futura AG, zu der die Räume gehören, findet das Projekt unterstützenswert. So sagt Veranstaltungsleiterin Evelyn Stampfli: «Ich habe selbst Kinder und war von der Idee von Fiona Stiefel begeistert.» Ihre Freude an der Zwischennutzung habe man gleich spüren können. Stampfli sagt: «Bei uns stehen die Räume sowieso nur leer. Eine solche Zwischennutzung stört daher niemanden.»

Stiefel ist gespannt, wie ihr Angebot in Volketswil ankommen wird. «Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere Kinder diese Bastelwerkstatt lieben werden.» Aber auch Erwachsene und ganze Schulklassen seien willkommen. «Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle Menschen, die Zeit und Lust haben, etwas zu gestalten.»