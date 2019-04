Eine solche kassenlose Avec-Box kommt nach Wetzikon

Wetzikon soll der tatsächliche Startschuss sein. Und zwar für ein Unterfangen, das die Geister scheidet. Auf dem Unterwetziker Bahnhofsgelände plant die Valora AG einen Shop ohne Kasse, genannt Avec Box. Zeitlich sei diese Box - wie bereits vor einigen Monaten angekündigt - nach wie vor im Frühjahr 2019 vorgesehen, heisst es an einer derzeit laufenden Medienkonferenz. Das Baugenehmigungsverfahren sei am Laufen.

Die Box steht im Moment aber noch am Hauptbahnhof in Zürich. Geöffnet ist sie dort vom 6. bis 22. April jeweils von Montag bis Donnerstag jeweils von 4.30 bis 0.30 Uhr und von Freitag 4.30 Uhr bis Montag durchgehend um 0.30 Uhr. Mitarbeiter werden während der Stosszeiten am Morgen und am Abend vor Ort präsent sein. Sie sollen die Kunden beim Einkaufen unterstützen, die Regale auffüllen und die Räume in Ordnung halten.