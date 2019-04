Eierkunst im Schloss Greifensee

An der diesjährigen Ausgabe der Ostereierausstellung sind 43 Künstler vertreten. Ihre Werke sind zwar alle durch das Thema Ostern verbunden, könnten aber nicht verschiedenartiger ausfallen. «Das Publikum erwartet sehr viel Schönes, Überraschendes und eine österliche Stimmung», sagt Reingard Jucker, Organisatorin der Ostereierausstellung und Mitglied des Stiftungsrats Schloss Greifensee.

Begeisterte Sammler und neugierige Besucher

Das Publikum teile sich einerseits in Kunstinteressierte und Sammler, die sich insbesondere für die Eier interessieren, und auf der anderen Seite Familien, die eher aus Neugier die Ausstellung besuchen und vor allem wegen der Stimmung das Schloss oder das Städtli Greifensee besichtigen, sagt Jucker.

«Die Sammler stehen schon vor Eröffnung der Ausstellung vor dem Schlosseingang, um sich die besten Stücke zu ergattern», führt Jucker aus. «Es kommen jedes Jahr einige Eierliebhaber an die Ausstellung, die bereits zahlreiche Exemplare in ihrer Sammlung haben und dennoch stets grosse Summen in neue Eier investieren.»

«Die Künstler verkaufen die kunstvoll gestalteten Eier nicht nach einem Stundenansatz.»

Reingard Jucker, Organisatorin der Ostereierausstellung

Manche Exponate kosten 35 Franken, andere reissen mit Preisen bis zu 1200 Franken beachtlichere Löcher ins Portemonnaie. Jucker betont jedoch, dass die Preise zum Teil in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand stehen. «Die Künstler verkaufen die kunstvoll gestalteten Eier nicht nach einem Stundenansatz.»

Die Vielseitigkeit des Eis

Nicht nur Hühnereier sind die Grundlage der Kunstwerke, sondern auch Emu- und Strausseneier. Doch längst nicht alle Künstler arbeiten mit echten Eiern. Die Besucher können auch welche aus Ton, Metall, Glas, Keramik, Holz oder Papier begutachten und erwerben.

«Wir legen bei der Auswahl der Künstler ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiedlichkeit der Techniken und auf die Qualität der Kunstwerke», sagt Jucker. Da aus der Schweiz der nötige Nachwuchs fehle, kämen viele Eierkünstler aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Deutschland, aber auch aus Holland, Frankreich und Ungarn.

Die Veranstalter laden auch Künstler ein, die österliches Kunsthandwerk kreieren. Dies erhöhe, gemäss Jucker nicht nur die Vielfalt der Exponate. Es können dadurch auch mehr Künstler aus der Region berücksichtigt werden.