Wohnen im Alter: bleiben und umbauen oder ausziehen?

«Neue Lebensphase – neue Wohnsituation», das war der Titel der Veranstaltung, zu der Stadträtin Karin Fehr (Grüne) am Mittwoch die über 50-jährigen Hausbesitzerinnen und -besitzer aus Uster eingeladen hatte. 180 der Angeschriebenen meldeten sich an, die Frauen waren leicht untervertreten. Das präsentierte Programm wurde von einer nationalen Forschungsgruppe zur Steuerung des Energieverbrauchs entwickelt und wird nun mit Unterstützung von Energie Schweiz und von den Bundesämtern für Energie und für Wohnungswesen in den Gemeinden umgesetzt.