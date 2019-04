Wildberg schliesst Rechnung 2018 mit Ertragsüberschuss ab

Der Gemeinderat Wildberg konnte an seiner letzten Sitzung von Ende März eine erfreuliche Jahresrechnung 2018 genehmigen, wie aus einer Mitteilung der Gemeindekanzlei hervorgeht.

Die Laufende Rechnung weist bei einem Aufwand von 4,3 Millionen und einem Ertrag von 4,5 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 189'695 Franken aus. Die Investitionsrechnung zeigt Nettoinvestitionen von 457'629 Franken bei Ausgaben von 767'570 Franken und Einnahmen von 309'941 Franken. Dank dem Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital von 6,02 auf 6,21 Millionen Franken. Der Gemeinderat will die Details zur Jahresrechnung 2018 in den Akten der Juni-Gemeindeversammlung genauer erläutern.

Vergabe der Baumeisterarbeiten

Die Gemeindeversammlung hat am 13. März 2019 den Bruttokredit von 568'000 Franken für den Ersatz Regenwasserleitung von der Kreuzung «Reformierte Kirche» bis über das Siedlungsgebiet «Sunnhalden» genehmigt.

Für die Projektierungs- und Submissionsarbeiten hat der Gemeinderat im Oktober 2018 einen Kredit von Fr. 60'000 bewilligt und die Firma Ingesa AG aus Wetzikon beauftragt. Gemäss der im Einladungsverfahren durchgeführten Submission erteilte der Gemeinderat der Firma Inauen Strassenbau AG aus Uster den Zuschlag für die Baumeisterarbeiten. Der Start der Bauarbeiten ist im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres geplant.

Weitere Wasserleitung muss ersetzt werden

Der Ersatz der Wasserleitung Ausserdorf und die Sanierungsarbeiten der Ausserdorfstrasse sollen im Jahr 2020 realisiert werden. Die bereits erwähnte Firma Ingesa AG reichte für beide Projekte Pauschalofferten für die Ingenieurarbeiten und die Submission der beiden Projekte ein: Sie veranschlagt den Ersatz der Wasserleitung Ausserdorf mit 15'500 und die Sanierung der Ausserdorfstrasse mit 7'750 Franken.

Der Gemeinderat bewilligte den Kredit von total 23'250 Franken und beauftragte erneut das Ingenieurbüro Ingesa AG mit dem Vollzug der Projektierungs- und Submissionsarbeiten. Die Realisation des Projekts ist, vorbehältlich der Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversammlung im Dezember 2019, ab Frühjahr/Sommer 2020 vorgesehen.

Neuorganisation Gemeindearbeiter

Gemeindearbeiter Andreas Dänzer trat per Ende Februar 2019 als Gemeindearbeiter zurück. An seiner Stelle per 1. März 2019 trat Ueli Bodenmann. Mit Andreas Keller, Hans Rudolf Fluck und Ueli Bodenmann konnten nun gemäss Gemeinderat drei ortsansässige Landwirte verpflichtet werden, die über die nötigen Fach- und Ortskenntnisse verfügen und eigene Fahrzeuge und Werkgeschirr einsetzen können. Die insgesamt 50 Stellenprozente wurden auf die drei nebenamtlichen Gemeindearbeiter mit je rund 15 bis 20 Prozent aufgeteilt.