Verkehrskadettin über den Fuss gefahren

Der Winter hat am Mittwoch auch das Oberland heimgesucht. Doch die Kantonspolizei St. Gallen hat noch keine Unfälle infolge auf Schneematsch rutschenden Autos zu vermelden. Sie sucht Zeugen in einem ganz anderen Fall.

Am Nachmittag gegen 14.20 Uhr sei ein unbekanntes Auto in Rapperswil-Jona von der Feldlistrasse Richtung Parkplatz Stampf gefahren und habe eine Verkehrskolonne überholt. So berichtet es eine 50-jährige Verkehrskadettin. Dabei sei ihr der Wagen über den Fuss gefahren.

Pflanzentöpfe in offenem Kofferraum

Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei-Mitteilung mutmasslich um einen dunklen SUV, bei dem zum Unfallzeitpunkt der Kofferraumdeckel offen stand. Im Kofferraum hätten sich Pflanzentöpfe befunden. Der Unfallverursacher habe schweizerdeutsch gesprochen und dürfte über 50 Jahre alt sein.

Personen, die Hinweise zum unbekannten Auto und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon in Verbindung zu setzen: 058 229 52 00