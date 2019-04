Seegräben soll einen besseren Gemeindeparkplatz erhalten

Juckerhof und Pfäffikersee sind kantonsweit bekannte Besuchermagnete. Und der Gemeindeparkplatz mitten im Dorf Seegräben ist der ideale Ort, um sein Auto hinzustellen. Doch wenn das Wetter gut ist, führt diese Tatsache rasch zum Verkehrschaos im ganzen Dorf.

Das Problem ist der Gemeinde längst bekannt. Ein Lotsendienst soll an solchen Wochenenden Abhilfe schaffen. Doch, so schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, sei die Bewirtschaftung des Parkplatzes sehr personalintensiv. «Dennoch lässt sich insbesondere die Zufahrt zu den privaten Parkplätzen an der Dorfstrasse 1 nicht immer gewährleisten.»