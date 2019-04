Lob, Prügel, Bauchschmerzen

Als «bodenlose Frechheit» bezeichnet die Ustermer SVP in ihrer Mitteilung zur Jahresrechnung das «Nichtstun» des Kantons in Sachen Quellensteuern. Die Untätigkeit habe der Stadt Uster einen noch positiveren Jahresabschluss gekostet. Auch stehe Uster endlich ein Anteil am kantonalen Zentrumslastenausgleich zu. «Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus Uster dürfen diese unfaire Behandlung unserer Stadt nicht mehr mit einem Lächeln beiseite wischen!», so die SVP.