Ju-Air setzt Flugbetrieb bis Frühling 2021 aus

Die drei historischen JU-52 der Ju-Air werden einer kompletten Grundüberholung unterzogen. Dabei werden sämtliche Systeme und Einzelteile der Flugzeuge so geprüft und revidiert, dass sie als sicher für eine bestimmte, erneute Betriebszeit zertifiziert werden können, dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Flugzeuge würden danach als technisch so gut wie neuwertig gelten.

Zahlreiche tragende Teile an Flügeln, Rumpf, Fahrwerk, Leitwerken und Steuerflächen sowie Teile der Motoren und Treibstoffsysteme müssen bei der Überholung vorsorglich durch neue Teile ersetzt werden. Da neue Teile für die historischen JU-52 nicht mehr erhältlich sind, müssen sie von dazu zertifizierten Zulieferern in aufwändiger Einzelfertigung neu hergestellt werden, schreibt das Unternehmen weiter. Dies führt dazu, dass die Totalrevision eines Flugzeuges voraussichtlich mehr als 20 Monate dauern wird. Die JU-52 der Ju-Air werden deshalb erst im Frühling 2021 wieder abheben können.

Bisher hatte die Ju-Air beabsichtigt, mit der Totalrevision eines ihrer Flugzeuge erst im Herbst 2019 zu beginnen, um es im kommenden Sommer wieder betreiben zu können. Von diesem Vorhaben nimmt die Ju-Air nun Abstand, da der zusätzliche Aufwand für eine provisorische Wiederinbetriebnahme zu gross geworden wäre. Diese Mittel würden nun in die Revision investiert werden.

«Investition in die Zukunft»

Die Totalrevision der Flugzeuge wird derzeit von Ingenieuren der Ju-Air zusammen mit externen Fachleuten und Unternehmen detailliert geplant. Das Programm wird dann dem Bundesamt für Zivilluftfahrt zur Prüfung vorgelegt und nach dessen Vorgaben umgesetzt. Details zur Totalrevision können noch keine bekannt gegeben werden, schreibt das Unternehmen. Es werde darüber erneut informieren.

«Wir investieren in die Sicherheit und die Zukunft der Ju-Air. Die Totalrevision macht unsere Flugzeuge fit für einen erneuten, langfristigen Betrieb. Zudem wird sie helfen, allfällige Zweifel an der Sicherheit der JU-52 auszuräumen», sagt Geschäftsführer Kurt Waldmeier. «Natürlich bedauern wir, dass unsere zahlreichen Fans nun zwei Sommer keine JU-52 am Himmel sehen werden. Die Gutscheine für Rundflüge werden automatisch verlängert und behalten so ihre Gültigkeit.»

Unterstützung aus Verein und Bevölkerung

Die Ju-Air ist ein Teil des Vereins der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe (VFL), der rund 7'000 Mitglieder zählt. «Die Ju-Air hat seit mehr als 30 Jahren finanzielle Rückstellungen für ausserordentliche Lagen gebildet. Nun unterstützen uns der Verein und seine Mitglieder, aber auch viele Private finanziell», sagt Kurt Waldmeier.

Nach wie vor ist unklar, was am 4. August 2018 zum Absturz einer JU-52 bei Flims geführt hat. Die Untersuchung des tragischen Unglücks habe jedoch keine Hinweise darauf ergeben, dass eine technische Ursache zum Absturz beigetragen hätte, schreibt die Ju-Air. Die nun beginnenden Totalüberholungen würden nicht im Zusammenhang mit dem Unfall stehen.