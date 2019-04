Glättegefahr in der Region

Laut dem Bundesamt für Meteorologie gilt momentan die Gefahrenstufe Drei. Es muss mit kräftigem Regen und Schnee in den Höhen sowie grossflächiger Glätte gerechnet werden. Trotz regem Schneetreiben kam es gemäss der Medienstelle der Kantonspolizei noch zu keinen Vorfällen auf den Strassen im Zürcher Oberland.

Am Freitagvormittag muss noch mit Restbewölkung gerechnet werden, im Tagesverlauf kommt dann das sonnige Wetter mit Temperaturen von bis zu 13 Grad Celsius zurück.

Schicken Sie uns ihre besten Bilder des Schnees via E-Mail an redaktion@zol.ch oder per Whatsapp an 079 120 09 59.