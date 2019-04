Bazl begrüsst Ju-Air-Revision

Dass die Ju-Air in diesem Februar trotzdem verkündete, den Flugbetrieb in diesem Sommer wieder aufnehmen zu wollen, löste beim Bazl Irritationen aus: «Dieses Vorgehen wirkt auf uns etwas erstaunlich. Die Ju-Air ist frei in ihrer Kommunikation, doch wir als zuständige Behörde entscheiden, wann sie wieder fliegen darf», sagte Bazl-Kommunikationsleiter Urs Holderegger damals gegenüber züriost.

Hilfe von Ju-Air-Fans

Mit Druck seitens des Bazl habe der Entscheid zur Grundüberholung aber ebenfalls nichts zu tun, sagt Ju-Air-Mediensprecher Christian Gartmann. Vielmehr stünden betriebswirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund: Denn selbst wenn die Ju-Air mit der HB-HOS in diesem Sommer wieder Flüge durchgeführt hätte, so wäre die Wiederinbetriebnahme dieses Flugzeugs nur provisorisch gewesen. «Und der Aufwand, der für eine provisorische Wiederinbetriebnahme der HB HOS angefallen wäre, wäre fast so gross gewesen, wie jener für eine Grundüberholung», sagt Gartmann.

«Die Öffentlichkeit hat nach dem tragischen Absturz vom August verständlicherweise genau hingeschaut.» Christian Gartmann, Mediensprecher Ju-Air

Die Grundüberholung kostet die Fluggesellschaft mehrere Millionen Franken, genau beziffern könne er die Ausgaben zurzeit nicht, so Gartmann. Die Ju-Air habe aber seit mehr als 30 Jahren Rückstellungen für derartige «ausserordentliche Lagen» gebildet. Hinzu komme die finanziellen Unterstützungen von Vereinsmitgliedern und Ju-Air-Sympathisanten.

Zweifel an der Sicherheit

Und die Ju-Air-Fans und die Öffentlichkeit habe man neben den finanziellen Aspekten eben doch auch im Hinterkopf gehabt, als der Entscheid pro Grundüberholung gefällt worden sei. Die Ju-Air betont in ihrer jüngsten Mitteilung zwar erneut, dass die Untersuchung des Unglücks keine Hinweise ergeben hätte, wonach eine technische Ursache zum Absturz beigetragen hätte. «Die Öffentlichkeit hat nach dem tragischen Absturz vom August aber verständlicherweise genau hingeschaut und es gab Zweifel hinsichtlich der Sicherheit der Ju-52», so Gartmann. Die Totalrevision soll helfen, diese auszuräumen.

«Eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs im Frühling 2021 ist sicher realistischer als noch diesen Sommer.» Urs Holderegger, Kommunikationsleiter Bazl

Beim Bazl zumindest begrüsst man den Entscheid der Ju-Air, die Flugzeuge einer Grundüberholung zu unterziehen. «Eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs im Frühling 2021 ist sicher realistischer als eine teilweise Wiederaufnahme noch diesen Sommer», sagt Urs Holderegger, der Kommunikationsleiter des Bazl. Man wolle den Prozess nun aber eng begleiten.

Der Fall Ju-Air – Chronologie der wichtigsten Ereignisse



- 4. August 2018: Beim Absturz einer Ju52 am Piz Segnas (Graubünden) sterben 20 Personen, darunter zwei Piloten, eine Flugbegleiterin und 17 Passagiere



- 17. August 2018: Rund zwei Wochen nach dem Absturz nimmt die JuAir den Flugbetrieb wieder auf. Dafür gibt es Zuspruch, aber auch Kritik. Der Vorwurf: Eine Rückkehr zum Tagesgeschäft so kurz nach dem Unglück sei pietätlos.



-20. November 2018: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) verfügt auf unbestimmte Zeit ein Flugverbot für die zwei in Dübendorf stationierten Flugzeuge des Typs Ju52. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte zuvor im Rahmen einer Untersuchung des Unfallwracks zwar technische Gründe als Absturzursache ausgeschlossen, jedoch auch Sicherheitsmängel festgestellt. Der Abschlussbericht der Sust wird in diesem Spätsommer erwartet.



-12. März 2019: Das Bazl untersagt der JuAir kommerzielle Passagierflüge. Rundflüge mit Ju-Air-Vereinsmitgliedern sollen aber weiterhin möglich sein. Kurz zuvor hatte die Ju-Air auf ihrer Website mitgeteilt, in diesem Frühling wieder Rundflüge durchführen zu wollen.



- 4. April 2019: Die JuAir teilt mit, dass sie sämtliche ihrer Flugzeuge eine Totalrevision unterziehen will. Diese soll mindestens 20 Monate dauern, was bedeutet, dass die Ju-Air frühestens im Frühling 2021 wieder fliegen kann.