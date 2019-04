Therese Schläpfer verzichtet auf Kantonsratsmandat

Die am 24. März im Wahlkreis Winterthur-Land neu in den Kantonsrat gewählte Therese Schläpfer (SVP) verzichtet auf ihr Kantonsratsmandat. Dies gab die Gemeindepräsidentin von Hagenbuch am Mittwochmorgen in einer ausführlichen Mitteilung bekannt. Der Grund: Fast zeitgleich mit ihrer Wahl in den Kantonsrat wurde klar, dass sie in den Nationalrat nachrücken kann.

Auf zweitem Ersatzplatz

Bei den Nationalratswahlen im Herbst 2015 ist Schläpfer auf der SVP-Liste auf den zweiten Ersatzplatz vorgerückt. Weil nun nebst ihrer Parteikollegin Natalie Rickli, die am 24. März in den Zürcher Regierungsrat gewählt wurde, auch Jürg Stahl seinen Sitz im nationalen Parlament vorzeitig räumt, kommt Schläpfer zum Zug.

Zu viele Terminüberschneidungen

Die Präsidentin der SVP des Bezirks Winterthur begründet den Verzicht auf das Kantonsratsmandat damit, dass es zwischen der Kantonsrats- und Nationalratsagenda zu viele Terminüberschneidungen gebe. Eine seriöse Arbeit wäre so nicht gewährleistet. Deshalb habe sie sich «nach sorgfältigem Abwägen und reiflichem Überlegen» für die beiden Ämter entschieden, für welche sie zuerst gewählt wurde. «Schweren Herzens werde ich auf das Amt als Kantonsrätin verzichten. Gemeindepräsidentin von Hagenbuch werde ich bleiben.»

Weidmann rückt nach

Ausserdem schreibt sie, es sei zum Zeitpunkt ihrer Kandidatur für den Kantonsrat nicht vorherzusehen gewesen, dass fast zeitgleich ein Sitz im Nationalrat und im Kantonsrat auf sie warten würde. «Nachrücken war kein Thema.» Für Schläpfer wird nun Tobias Weidmann aus Hettlingen in den Kantonsrat einziehen. Er war ursprünglich auf Platz 4 der SVP-Liste des Wahlkreises Winterthur-Land gesetzt, schaffte bei den Wahlen am 24. März aber parteiinternen den Sprung auf Platz 3.