Schwarzer Humor, Drogen und ein vielschichtiges Bühnenbild

Tina hämmert verzweifelt an die Tür des WC's, in dem sich ihr Mann Simon verbarrikadiert hat. «Simoooon, mach auf», ruft sie immer wieder. Ihr geliebter Simon hat sich aber mittlerweile die Hose ausgezogen, die Krawatte um den Kopf gebunden und klettert aus dem Fenster. Und das alles in wenigen Sekunden. Das neue Theaterstück des Dübendorfer «Theater Einhorn» enthält immer wieder eskalierende Szenen, zwischen denen das Publikum kaum zum Luft holen kommt. Ganze 15 Schauspieler machen beim neuen Stück «Sterben für Anfänger» mit.