Marionna Schlatter will in den Ständerat

Die Grünen wollen im Kanton Zürich in den Ständerat einziehen. Ihre Kandidatin hat gerade erst die Lorbeeren der Kantonswahlen eingeheimst: Kantonspräsidentin der Partei Marionna Schlatter aus Hinwil.

Die Partei schreibt in einer Mitteilung, Schlatter sei eine Kandidatin mit klar grünem Profil. Sie hätte als Initiantin der Kulturlandinitiative einen der grössten Erfolge der Grünen der letzten Jahre verbuchen können. Zudem verfüge sie über einen breiten Rückhalt in der Partei und über die nötige Bekanntheit, um die Grünen in den Wahlkampf zu führen.

Girod und Glättli erst auf Platz drei und vier

Die höchste Grüne des Kantons und frisch gewählte Kantonsrätin wird auch auf der Nationalratsliste ganz oben vertreten sein, namentlich auf Platz zwei nach der Zürcherin Katharina Prelicz-Huber, die bereits von 2008 bis 2011 im Bundesparlament sass. Die beiden Frauen sind eine Überraschung auf dieser Listenposition, stellen die Zürcher Grünen aktuell doch nur zwei Nationalräte in Bundesbern.

Dies zumal mit Bastien Girod und Balthasar Glättli diese beiden Nationalräte erst auf den Plätzen drei und vier stehen. Die Partei schreibt, sie wolle eine starke Frauenspitze ins Wahlkampfrennen schicken und ihre Delegation im Parlament von zwei auf vier Sitze erhöhen. Auf Platz fünf und sechs folgen mit Anika Brunner aus Hombrechtikon und der Ustermerin Meret Schneider zwei weitere Frauen.

Schlatter gibt Präsidium ab

Marionna Schlatter wird laut Mitteilung der Partei ihr Amt als Präsidentin der Kantonalpartei wie auch als Wahlkampfleiterin nach der abschliessenden Nomination durch die Mitglieder am 21. Mai abgeben.