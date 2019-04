Klare Niederlage zum Auftakt

Die erste Viertelstunde des Junioren-A-Spiels verlief verständlicherweise sehr verhalten, denn für beide Mannschaften war es der erste Ernstkampf seit mehreren Monaten. Dann brauchte es ein beherztes Eingreifen von Domenic Neubert, dem Tösstaler Schlussmann, um einen Rückstand zu verhindern.

Wenig später geschah es dann aber doch: Nachdem es dem FC Tösstal erstmals gelungen war, den Gegner etwas unter Druck zu setzen, setzte dieser zu einem mustergültig angelegten Konterangriff an, der mit dem Führungstor abgeschlossen wurde.

Und ab diesem Moment hatten die Gäste die Oberhand. Die Platzherren waren fast nur noch damit beschäftigt, grösseren Schaden zu vermeiden, der trat dann aber doch ein, als der Unparteiische wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff ein Foul im Strafraum sah. Der fällige Elfmeter – den wohl längst nicht jeder Schiedsrichter gepfiffen hätte – führte im dümmsten Moment zum 0:2.

Die zweite Halbzeit liess jegliche Spannung vermissen, sie war kaum noch unterhaltsam. Der FC Pfäffikon verwaltete die Führung problemlos; der FC Tösstal war zu keiner Zeit in der Lage, die Partie zu wenden. Schliesslich unterlief dem sonst hervorragenden Tösstaler Torhüter ein Missgeschick, das die Gäste dankend zu ihrem dritten Tor ausnutzten.

Führungslose Mannschaft

Ein lenkender, besonnener Kopf auf dem Platz oder an der Seitenlinie hätte vielleicht noch etwas bewirken können, so aber wirkte der Platzklub, je länger die Partie dauerte, stets mut- und ratloser. Der gegnerische Torhüter wurde während der ganzen neunzig Minuten nie ernsthaft auf die Probe gestellt. Die Mannschaft verfügt über keinen «richtigen» Trainer – der Not gehorchend, trainiert sie sich selber unter Anleitung von Nuran Ramadani, der selber mitspielt und noch jünger ist als einzelne Spieler. Es stellt sich die Frage, ob es im Mittleren Tösstal wirklich keine geeignete Person gibt, die diesem doch talentierten Team eine hilfreiche Stütze in heiklen Situationen ist. (Werner Tüscher, Turbenthal)

Aufstellung:

Für den FC Tösstal waren im Einsatz: Torhüter Domenic Neubert und die Feldspieler Tim Astl, Tenzin Chipra, Eron Drmaku, Pascal Gubler, Silvan Mathiuet, Joshua Paris, Tiago Pereira Magalhaes, Nuran und Mervan Ramadani, Patrick Reller, Tenzin Rinda und Aethes Vijayakumar.