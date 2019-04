Historischer Moment in Sternenberg

Der Bau des neuen Gasthauses Sternen in Sternenberg hat begonnen. Am Mittwoch vollzog die Sternen-Wirtin Marianne Brühwiler mit einem Bagger den ersten Spatenstich zum Neubau. Beaufsichtigt vom Baggerführer und mit dem vorgeschriebenen Bauhelm auf dem Kopf, nahm Brühwiler in der Führerkabine Platz und füllte mit Fingerspitzengefühl die erste Baggerschaufel mit Erdreich aus der Baugrube. Das Gasthaus Sternen war Ende Dezember 2016 bis auf die Grundmauern abgebrannt.