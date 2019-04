Hier in der Region brechen Diebe am häufigsten ein

Man kommt müde nach Hause, in Gedanken schmeisst man schon die Einkaufstasche in die Ecke und legt die Füsse hoch, dann kommt der Schock. Das Türschloss ist aufgebrochen, die Schubladen durchwühlt, offensichtlich war ein Einbrecher am Werk. Dieses Gefühl müssen die Bewohner von Freudwil und Wermatswil im Vergleich extrem häufig durchleben. Das sagt zumindest eine neue Studie, die die Versicherungsgesellschaft Mobiliar kürzlich veröffentlicht hat.