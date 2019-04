Fischenthal hat Geld für Kultur – und rührt es nicht an

Will Fischenthal kein Geld für kulturelle Anlässe ausgeben? Der Eindruck könnte einen beschleichen, wenn man sich die Gemeindebilanz anschaut: Dort liegen 1,6 Millionen Franken aus zweckgebundenen Zuwendungen brach, ein Teil davon seit Jahrzehnten.

Nutzt (man) es nicht, so schadets nicht, könnte man sagen. Aber so einfach ist es nicht. Die anfallenden Zinsen müssen über den Gemeindehaushalt finanziert werden. Wenn die Gelder liegen bleiben, entstehen der Gemeinde also Kosten – für Geld, das ihr freiwillig überlassen wurde. Eigentlich obläge es dem Gemeinderat, die Gelder ihrem Zweck zuzuführen. Der blieb bisher aber untätig.

Gemeindeversammlung muss entscheiden

Mittlerweile lassen sich die Mittel auch nicht mehr einfach so anzapfen. Das Fonds-Geld kann nur für genau umrissene Zwecke eingesetzt werden. Wegen heute unzeitgemässer Bestimmungen oder veränderter Verhältnisse, wie es aus der Gemeinde heisst, können sie heute ihren Zweck nicht mehr erfüllen.

Jetzt will der Gemeinderat über die Bücher. Die Gemeindeversammlung entscheidet im Juni über Anträge, wie die Fonds in Zukunft genutzt werden sollen. Wie weit die Gemeinde Fonds-Zwecke anpassen darf, ist aber schwierig festzulegen. Die Gemeinde schreibt, sie müssten «möglichst der ursprünglichen Zweckausrichtung» entsprechen.

«Es braucht Gespür und Fantasie, damit die Anliegen der Schenkenden respektiert werden.»



Peter Breitschmid, emeritierter Professor für Privatrecht

Der emeritierte Professor Peter Breitschmid, der bis Anfang dieses Jahres den Lehrstuhl für Privatrecht an der Uni Zürich innehatte, sagt über solche Anpassungen: «Es braucht Gespür und Fantasie, damit die Anliegen der Schenkenden respektiert werden.»

Eine allgemeine Defizitreduktion der Gemeindefinanzen etwa dürfe dabei nicht im Mittelpunkt stehen. «Das Kriterium ist immer, ob die Spenderin oder der Spender das Anliegen unter den heutigen Gegebenheiten teilen würde.» Dazu können auch die Nachkommen konsultiert werden.

Zürich machts vor

Ein Anschauungsbeispiel liefert die Stadt Zürich: Ein Architekt hatte ihr im 19. Jahrhundert ein Legat zur «Verschönerung und Vervollkommnung der Stadt» hinterlassen, mit der Auflage, das Geld während 150 Jahren zinstragend anzulegen.

Wegen einer Neuordnung der Fonds und Legate griff die Stadt aber bereits 1985 auf das Geld zu, wie die NZZ letztes Jahr berichtete. Die Nachkommen des Architekten gaben das Einverständnis, den Betrag vorzeitig im Sinne des Erblassers zu verwenden.

Gemeinde hält sich bedeckt

Wie Fischenthal die Zweckbestimmungen ihrer Fonds anpassen will, bleibt noch unter Verschluss. Bevor das Weisungsheft zur Gemeindeversammlung erscheint, gibt die Gemeinde keine Informationen heraus, sagt Gemeindeschreiber Roman Zogg. Fest steht: Die Bürgerschaft wird über fünf der sechs Fonds bestimmen können.

Darunter befindet sich etwa der «Wilhelmine Reiser-Siemssen-Fonds» mit einem Saldo von gut 205‘000 Franken. Der Zweck nennt die «Beihilfe armer, fähiger Schüler», speziell im Schulkreis Strahlegg. Der Schulkreis existiert aber nicht länger. «Solche unzeitgemässen Bestimmungen können nicht nur, sondern müssen zur Nutzung eliminiert werden», sagt Zogg.

«Weshalb in den letzten Jahrzehnten bei allen Fonds nur geringfügige Bezüge gemacht wurden, entzieht sich der Kenntnis des heutigen Gemeinderats.»



Roman Zogg, Gemeindeschreiber

Andere Fonds, wie etwa das «Legat der Gebrüder Keller und J. Bertschinger» (138‘000 Franken, für «Kultur und Freizeit») oder der «Nachlass Rosa Egli» (406‘000 Franken, für «Bedürfnisse Alters- und Pflegeheim»), sind in ihrer Bestimmung jedoch offener formuliert. Warum wurden diese Gelder bisher nicht gesprochen?

«Weshalb in den letzten Jahrzehnten bei allen Fonds nur geringfügige Bezüge gemacht wurden, entzieht sich der Kenntnis des heutigen Gemeinderats», sagt Zogg. Es liege am jeweiligen Gemeinderat, Bezüge zu tätigen. «Offenbar haben die bisherigen Gemeinderäte keine solchen Bezugsmöglichkeiten gesehen oder geprüft.»