Leben ohne Netz

Selbstverständlich mittels ÖV ging die Reise der an sinnvoller Energienutzung interessierten neunköpfigen Gruppe nach Brütten – Thurbo und Bus brachten sie zu dem modernen, anthrazitfarbenen Haus. Dort wurde sie von der Umweltnaturwissenschaftlerin Priska Jeuch zur Führung empfangen. Jeuch arbeitet in der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach, welche dieses Projekt des energieautarken Hauses realisiert hat. Keine einzige Kilowattstunde Strom bezieht dieses Haus aus dem öffentlichen Stromnetz - es gibt nämlich gar keine externen Energieanschlüsse.

Strom aus eigener Produktion

Heizung, Warmwasser, Licht, Küchenmaschinen, einfach alles was Strom braucht, wird aus eigener Produktion betrieben. Energieautark bedeutet, dass die Sonne die einzige externe Energiequelle ist, dass keine zusätzlichen Energieträger wie Holz, Heizöl oder Erdgas zugeführt werden und dass den Bewohnerinnen und Bewohnern für das Leben im Haus ganzjährig nur so viel Energie zur Verfügung gestellt wird, wie das Haus selber produzieren und speichern kann.

Einzige Energiequelle ist die Sonne

«Es ist ein Pionierprojekt», sagt Priska Jeuch, «es soll zeigen, was möglich ist». Als Modell zukünftigen Bauens, ist es (noch?) zu teuer: die Kosten beliefen sich auf 5,3 Millionen Franken, dazu kamen etwa 800'000 Franken nicht amortisierbarer Kosten für die Forschung. Photovoltaikmodule sammeln die Sonnenstrahlen ein, auf dem Dach mit Monokristallinen- und an den Aussenwänden mit Dünnschicht-Solarzellen. Fast jeder einzelne Quadratzentimeter der Gebäudehülle dient als Sammler von erneuerbarer Energie. Eine Wärmepumpe nutzt situativ die Umweltwärme der Aussenluft oder über zwei 338 Meter tiefe Erdsonden jene aus dem Erdreich. Die Abwärme der technischen Anlagen und des Abwassers wird ebenfalls genutzt.

Verknüpfte Technikvielfalt

Das Haus in Brütten ist technisch komplex. Viele verschiedene Komponenten müssen «intelligent» interagieren. Um nur einige aufzulisten: Batterien, die den Solarstrom kurzzeitig, also für zwei bis drei sonnenarme Tagen speichern, einen Elektrolyseur, in dem mittels überschüssiger solarelektrischer Energie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, Wasserstoffspeicher, das sind 120 Kubikmeter grosse Drucktanks die den langfristigen Energiespeicher darstellen, eine Brennstoffzelle, die Wasserstoff wieder mit Luftsauerstoff verbindet und dabei Strom (und Abwärme) produziert, Wechselrichter, die den Strom in die richtige Form umwandeln. Priska Jeuch: «Das Spannende an dem Projekt ist die Verknüpfung und Steuerung der verschiedenen Techniken».

«Die Erfahrung hat gezeigt, dass das genügt, ohne dass man frieren oder gross verzichten muss»

Priska Jeuch, Umwelt Arena Schweiz

Im Haus sind neun Wohnungen, eine davon ist eine Musterwohnung, die anderen sind normal vermietet. Die ersten drei Wohnungen wurden nach einem Casting vergeben, die restlichen über den normalen Markt. Eine 4½-Zimmerwohnung kostet pro Monat 2800 Franken. Da ist der Strom inbegriffen. Jede Partie hat ein Stromkontingent von etwa 2200 kWh/Jahr zur Verfügung - das ist halb so viel wie der Durchschnitt einer vergleichbaren Wohnung in der Schweiz. «Die Erfahrung hat gezeigt, dass das genügt, ohne dass man frieren oder gross verzichten muss», sagt Priska Jeuch. Was zur Eigenverbrauchoptimierung ungemein hilfreich ist, sind Tabletts, die den aktuellen Verbrauch jederzeit visualisieren. Jeuch: «Die Leute sparen von sich aus, wenn sie das sehen». Könnte das in jedem Haushalt eingeführt werden, wäre dies eine effiziente Anregung zum Stromsparen. (Guy A. Lang)

www.umweltarena.ch/uber-uns/energieautarkes-mfh-brutten