Einheitsgemeinde reloaded

Vor knapp zwei Jahren haben die Fällander Stimmberechtigten die Vorlage zur neuen Gemeindeordnung mit der Bildung einer Einheitsgemeinde abgelehnt. Die Gründe für diese Ablehnung seien jedoch nicht eindeutig gewesen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. In vielen politisch interessierten Kreisen werde die Meinung vertreten, dass sich die Ablehnung weniger gegen die Einheitsgemeinde richtete, sondern vielmehr gegen das Vorgehen und andere in der neuen Gemeindeordnung strittigen Punkte.

Der Gemeinderat habe deshalb an seiner letzten Sitzung beschlossen, den Prozess zur Bildung einer Einheitsgemeinde mit der Schulgemeinde erneut zu initialisieren. Oberstes Ziel soll dabei sein, dass die Stimmberechtigten die Möglichkeit einer differenzierten Meinungsäusserung haben, teilt der Gemeinderat weiter mit.

Abstimmung über Gemeindeordnung

Im Gegensatz zur vergangenen Abstimmung, bei der die Stimmbürger nur über die totalrevidierte Gemeindeordnung einschliesslich Einheitsgemeinde entscheiden konnten, schlage der Gemeinderat nun ein zweistufiges Verfahren vor. In diesem könne das Volk zunächst grundsätzlich über die Bildung einer Einheitsgemeinde abstimmen. Danach werde ausgehend von diesem Grundsatzentscheid in einem zweiten Schritt über die neue Gemeindeordnung abgestimmt. Wann die Fällander darüber abstimmen können, ist noch nicht klar. So heisst es in der Mitteilung: «Der Gemeinderat ist bestrebt, den Prozess voranzutreiben und die Vorlagen möglichst bald zur Abstimmung zur bringen.»