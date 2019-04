Die Gemeinden Wila und Turbenthal beenden die Gespräche

Der Kanton Zürich verlangt, dass ab 2022 die Grenzen der Schulgemeinde mit jenen der politischen Gemeinden übereinstimmen müssen. In Turbenthal, Wila und Wildberg verlief dieser Prozess bisher harzig: Eine Fusion aller Schulgemeinden wurde im November 2016 abgelehnt. Wildberg beschreitet nun den Weg zur Einheitsgemeinde und hat sich damit vorläufig aus diesem Prozess verabschiedet.

Zusammenschluss wurde geprüft

Nach den Behördenwahlen vor einem Jahr formierte sich eine Arbeitsgruppe aus den zuständigen Schulbehörden von Turbenthal und Wila, um die Frage der Grenzbereinigung anzugehen.

Dabei haben die Schulpflegen der Primarschulgemeinde Turbenthal, der Primarschulgemeinde Wila, der Sekundarschulgemeinde Turbenthal-Wildberg und der Sekundarschulgemeinde Wila geprüft, ob sie sich zu einer gemeinsamen Schulgemeinde zusammenschliessen sollen.

An ihren Sitzungen vom 26. März 2019 hätten alle Schulpflegen die Chancen und Risiken einer gemeinsamen Schulgemeinde diskutiert und über das weitere Vorgehen entschieden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Primarschule Wila sperrt sich

Die Schulpflegen der Primarschulgemeinde Turbenthal und der beiden Sekundarschulgemeinden haben sich positiv zu einer allfälligen Vereinigung geäussert und entsprechend befürwortet, diesen Weg weiterzubeschreiten.

Die Schulpflege der Primarschulgemeinde Wila hat sich gegen eine Weiterverfolgung dieser Option ausgesprochen. Damit sei das Projekt «vereinigte Schulgemeinde Turbenthal-Wila» vorerst sistiert, heisst es in der Mitteilung.

Die Schulpflegen der Primarschulgemeinde Turbenthal, der Sekundarschulgemeinde Turbenthal-Wildberg und der Sekundarschulgemeinde Wila bedauern den Entscheid der Schulpflege der Primarschulgemeinde Wila, müssten diesen aber akzeptieren, wird in der Mitteilung betont.

Die verschiedenen Schulpflegen prüfen nun in den kommenden Wochen, welche Wege beschritten werden sollen, um ein «gutes, zukunftsfähiges Schulangebot vom Kindergarten bis zur Sekundarschule sowohl in Turbenthal wie in Wila» sicherzustellen.