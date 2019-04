Wetziker Firma expandiert nach China

Die Wetziker Reichle & De-Massari AG (R&M) übernimmt die chinesische Durack Intelligent Electric Co. Ltd. mit Sitz in Shanghai. Das gibt das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. R&M, der Entwickler und Anbieter von Verkabelungssystemen für Netzwerkinfrastrukturen, übernimmt mit Durack einen Hersteller von Gehäusen und Schränken für modulare Rechenzentren.

Zu Duracks Kunden zählen laut Mitteilung Regierungsbehörden und Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Bildung und Colocation Data Center. Die Firma habe in den letzten Jahren eine starke Stellung im chinesischen Markt aufgebaut.

Bereits vorher mit Durack zusammengearbeitet

«Wir haben in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich mit Durack als Partner zusammengearbeitet. Die Integration in R&M wird unseren Ansatz beim Anbieten kundenspezifischer Lösungen für den anspruchsvollen Rechenzentrumsmarkt in China und anderen Ländern in Südostasien weiter stärken», lässt sich Laurent Amestoy, Executive Vice President R&M APAC, in der Mitteilung zitieren.

«China ist der weltweit zweitgrösste Markt für strukturierte Verkabelung. Mit unseren umfassenden Verkabelungslösungen und den lokalen Fertigungskapazitäten können wir in China bedeutende Wachstumsmöglichkeiten erschliessen.» Zudem kündigt er an, in den nächsten zwölf Monaten weitere Investitionen zu tätigen, um «die Präsenz in China zu verstärken».