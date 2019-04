«Was ich jetzt tue ist für mich der End-Höhepunkt meines Lebens»

Nägeli sprach den «Mister Tagesschau» als erstes auf den krassen Wechsel zum Musiker an. «Bereits seit mehr als 20 Jahren bin ich ein leidenschaftlicher Musiker», erzählte Müller. Die Musik an sich hat Müller jedoch noch früher entdeckt. «Meine Eltern, beides Pfarrleute, schenkten mir als 12-Jährigen zu Weihnachten eine Rockgitarre – der glücklichste Moment meines Lebens.» Doch anstatt seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, entschied er sich für ein Studium der Rechtswissenschaften.

«Ich lernte meine Frau auf einem Fussballplatz in Nigeria kennen» Heinrich Müller, Musiker und Ex-Tagesschau-Moderator

«Brenzlige Situationen»

Nach der Promotion erfüllte er sich einen lang gehegten Wunsch und bereiste Afrika. Dort hatte er auch seine spätere Frau getroffen. «Ich lernte sie auf einem Fussballplatz in Nigeria kennen», sagte Müller. Wieso für ihn nicht dieser Moment der schönste seines Lebens sei, wollte Nägeli wissen. «Eine Gitarre überdauert länger», erwiderte er trocken. Ein Song, der von der Liebe zu seiner Frau handelt zeugt davon, dass sie ihm dennoch viel bedeutet.

Bereits in Nigeria fing Müller an, als Journalist zu arbeiten. Und dabei sei er mitunter auch in «brenzlige Situationen» geraten. «Ich habe oft über die Apartheit berichtet. Die weisse Polizei war damals sehr brutal, auch gegenüber uns Journalisten. Besonders als sich der Regierungswechsel abzeichnete.» Noch in Nigeria bewarb sich Müller für eine Stelle als Journalist in der Schweiz. Doch: «In das Schweizer Fernsehen musste ich mich reinkämpfen.»