So veräppelten Gemeinden und Medien die Leser

Golfplatz auf der Heusser-Staub-Wiese

Die Stadt Uster konnte endlich seine Pläne zur zukünftigen Nutzung der Heusser-Staub-Wiese verkünden. Das Grundstück, welches der Ustermer Industrielle Jakob Heusser-Staub im Jahr 1931 der Primarschule Uster geschenkt hat, soll nach dem Wegzug des FC Uster ins Buchholz-Areal, zum öffentlichen 9-Loch-Golf-Kurzplatz umgebaut werden.

Damit wolle die Stadt Uster dem Wunsch Heusser-Staubs nachkommen und den Platz weiterhin ausschliesslich für sportliche Aktivitäten nutzen. Die Besonderheit des Platzes liege darin, dass der angrenzende Aabach über eine Abzweigung durch den Golfplatz verlängert und als aktives Spiel-Hindernis eingesetzt wird. Zudem entstehe direkt bei der Brücke zwischen Busch- und Sportstrasse ein einstöckiges Clubhaus mit Sekretariat, Garderoben und einem Restaurant.

Einen eindeutigen Hinweis auf einen Scherz verklausulierte die Stadt Uster sogleich in der Ankündigung, dass die Pläne zum Projekt ab Mittwoch, 31.April bei der Abteilung Bau, Hochbau und Vermessung zur Einsicht auflägen.

Fehlender Gossauer Zeiger

Das Gossauer Online-Portal bunts behauptet zum 1. April, ein Zeiger an der Kirchturmuhr sei abgefallen. Ein Facebook-User mutmasste daraufhin, dass dies wohl bei der Zeitumstellung passiert sein muss.

Büro-Katze auf der Gemeinde Hittnau

Die Gemeindeverwaltung in Hittnau hingegen vermeldete „tierischen Zuwachs im Gemeindehaus“. Da sich Haustiere positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Gemütszustand eines Menschen auswirken, können die Verwaltungsangestellten fortan ihre Haustiere zur Arbeit mitbringen dürfen. Eine Mitarbeiterin habe sich bereits damit einverstanden erklärt, ihren achtjährigen Hauskater ins Büro mitzunehmen.

Der Aquabus auf dem Glattparksee

Die Verkehrsbetriebe Glattal kündigten am 1. April eine bahnbrechende Neuigkeit an: Sie lancieren einen "Aquabus", ein Pendlerschiff für den 550 Meter langen Glattparksee. Der «Aquabus» erlaube es, dem Stau in der Region Glattpark auszuweichen.

Um die Pendlerinnen und Pendler auf dem Arbeitsweg zu entschleunigen, werde das Boot jeweils in der Mitte des Sees für drei Minuten anhalten. Die Jungfernfahrt mit Kaffee und Gipfeli finde - April, April - am Montag statt.

Siber lässt die Finger von der Dinoshow

Die Züriost-Meldung, dass Sauriermuseumchef Hans-Jakob Siber die scharf kritisierte Dino-Live-Show übernehmen will, ist ein Jux.