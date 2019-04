Siber übernimmt Dino-Live-Show

Die Fütterung mit Plastikfleisch und Plastikblumen falle hingegen weg. «Das überzeugt aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht», sagt Siber. «Dinosaurier haben weder T-Bone-Steaks noch Tulpen gegessen.»

«Das muss alles autenthischer werden.» Hans-Jakob Siber, Sauriermuseum Aathal

Dafür bleibt mehr Zeit, auf den Plastikdinosauriern zu sitzen und sie zu streicheln. «Ich würde das zwar in meinem Museum nicht anbieten, aber es gefällt den Kindern nun mal.»

Aber neu werden die Leute, die in die Dinoattrappen steigen, Mitarbeiter aus dem Museum sein. «Wie ich auf den Videos sah, haben die sich im Stadthofsaal nicht sehr natürlich bewegt. Das muss alles autenthischer werden.»

Tickets zu gewinnen

Noch seien sie daran, letzte Details auszuarbeiten. Es gebe noch weitere Überraschungen und Highlights, die er aber noch nicht verraten will. Fest steht, dass die Show ab Juni jeweils am zweiten Mittwochnachmittag des Monats in der Samsung Hall in Dübendorf aufgeführt wird. Der Preis bleibt gleich. «Aber diesmal ist er berechtigt», sagt Siber.

Eltern, die bereits am 16. März an der Dino Live Show im Stadthofsaal in Uster waren, bekommen vergünstigte Eintrittkarten.