Siber lässt die Finger von der Dinoshow

Es waren über ein halbes Dutzend Oberländer und Oberländerinnen, die sich auf eine revidierte Dino-Live-Show in der Samsung Hall unter der Leitung von Sauriermuseumschef Hans-Jakob Siber freuten. Doch die Redaktion musste sie enttäuschen: Die Meldung, wonach Siber die Dino-Show übernimmt, war ein Aprilscherz.

Museumsleiter Siber hätte auch gar keine Zeit dafür. Er steckt gerade mitten in den Vorbereitungen einer neuen Sonderschau in seinem Museum, die sich um Ur-Käfer namens Trilobiten und um Ur-Skorpione drehen soll. Übrigens gibts auch keine Funde von Saurierknochen in der Kiesgrube zwischen Seegräben und Uster. Die hat Siber als Supplément zum Scherz gleich noch hinzuerfunden.