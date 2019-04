«Private haben einen Food-Waste-Anteil von 45 Prozent»

Ist der Food Waste Vorfall im Coop Dübendorf ein Einzelfall?

Sonja Gehrig: Grundsätzlich nehmen wir wahr, dass sich Coop seit 2016 mehr Mühe gibt, Food Waste entgegenzuwirken. Beispielsweise mit der Einführung der Policy, dass die Ladenregale nicht bis Ladenschluss gefüllt sein müssen. Natürlich ist die Menge nicht immer kalkulierbar, sodass zwangsmässig Überreste entstehen. Eine solche Menge, wie im Foto das auf Facebook abgebildet ist, habe ich selbst bei Coop aber selten gesehen.

Gab es vor der Facebook-Empörung keinen Kontakt zu Coop?

Doch, Coop ist seit längerem unser Partner. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Unser Verein ist eine regionale Nischenergänzung zu grösseren Organisationen, daher haben wir nur einzelne Standorte abgedeckt. In der Filiale in Dübendorf hiess es, dass sie von einer anderen Organisation abgedeckt werde. Doch oftmals können Organisationen am Mittag Reste abholen und bereits am Abend, wenn wir vorbeikommen, sind neue entstanden. Auch nehmen wir im Gegensatz zu anderen Organisationen das ganze Sortiment mit.

Welche Wirkung können solche Facebook-Aufrufe erzielen: Schaffen sie einen nachhaltigen Mehrwert oder nur eine kurzfristige Empörung?

Aufrufe zur Sensibilisierung sind für den Zweck des achtsamen Umgangs mit Lebensmitteln immer von Vorteil, ob über Facebook oder über andere Medien. In diesem Fall war es unter anderem ein Auslöser, erneut das Gespräch mit der Coop-Filiale in Dübendorf zu suchen.

Dies zeigt auch, dass ein gewisser Druck der Kundschaft wichtig ist. Wenn die Kundschaft sich mehr über weggeworfene Früchte beschwert, sendet sie ein Signal aus. Genauso wie, wenn sich die Kunden am Abend über halbleere Regale beklagt. Fast leere Brotregale zeigen aber, dass kaum Lebensmittel übrig sein werden, was in puncto Food Waste positiv ist. Viele Unternehmen reagieren auf die Wünsche der Kundschaft.

Sehen sie das Food Waste Problem eher bei den Unternehmen oder bei den Privaten Haushalten verortet?

Ein Problem ist, dass es als ein Problem der anderen angesehen wird. Private haben einen Food-Waste-Anteil von 45 Prozent. Natürlich zieht sich das Problem der Verantwortung bis auf Unternehmensebene, inklusive Normierungen, aber es beginnt beim Einzelnen.