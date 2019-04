Patrick Walder soll SVP präsidieren

Es ist ein Hammer für den kantonalen und den regionalen Polit-Betrieb: Der Dübendorfer Patrick Walder soll neuer Präsident der Zürcher SVP werden. Drei Vizepräsidenten werden der Delegiertenversammlung ebenfalls vorgeschlagen:

1. Vize: Toni Bortoluzzi (alt Nationalrat aus Affoltern am Albis)

2. Vize: Elisabeth Pflugshaupt (Kantonsrätin aus Gossau)

3. Vize: Orlando Wyss (Kantonsrat aus Dübendorf)

Diese Interimslösung an der Parteispitze, die bis mindestens zu den eidgenössischen Wahlen im Herbst gelten soll, hat der Kantonalvorstand der Partei an seiner Sitzung vom Montag beschlossen. Diese war angesetzt worden, nachdem die Parteileitung um den bisherigen Präsidenten Konrad Langhart am Freitag in corpore zurückgetreten war.

Den erst 31-jährigen Walder, der aktuell die SVP Dübendorf präsidiert und für diese im Gemeinderat sitzt, hatte kaum jemand als Anwärter für das Amt auf der Rechnung gehabt. Vielmehr kursierten die Namen bekannter SVP-Grössen, wie zum Beispiel jener des ehemaligen Nationalrats Christoph Mörgeli oder von Ex-Regierungsrätin Rita Fuhrer.

Nicht in den Kantonsrat gewählt

Kommt hinzu, dass Walder als Fünftplatzierter auf der Liste der Ustermer SVP den Sprung in den Kantonsrat eben erst verpasst hatte. Die Nichtwahl ermöglicht es dem Treuhänder nun aber, seinen Fokus verstärkt auf seine Hauptaufgabe als designierter SVP-Kantonalpräsident zu legen: Er muss die Zürcher SVP für die eidgenössischen Wahlen im Herbst fit machen. Die Partei hatte an den Kantonsratswahlen zuletzt Verluste von über fünf Prozentpunkten eingefahren und neun Sitze verloren.

Über die Reorganisation der Parteileitung und damit auch den neuen Präsidenten der SVP des Kantons Zürich entscheidet am Dienstag abschliessend die SVP-Delegiertenversammlung.