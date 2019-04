Pannenhilfe statt Ruhestand

Eigentlich hat Bruno Camastral sein Velo-Mofa Center in Wetzikon 2014 geschlossen und ist seither im Ruhestand. Aber so ganz hat es ihn das Reparieren von Velos nie losgelassen. Jetzt hat er ein neues Projekt am Start: Eine Pannenhilfe für Velos und ein mobiler Ersatzteilverkauf.

«Ich dachte, ich probiere mal was Neues», sagt er. Das sei doch noch etwas Praktisches, wenn einer eine Panne habe. Das Projekt sei reines Hobby für ihn, einfach weil es Spass mache. «Ich erwarte nicht, viel zu verdienen. Es ist mehr, damit ich etwas zu tun habe.»