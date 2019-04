Neuer Departementsleiter für Radiologie und Anästhesie

Heute Montag hat Simon Sulser die Leitung des Departements Institutionelle Dienste im Spital Uster übernommen. Das schreibt das Spital in einer Medienmitteilung. Zu dem Departement gehören unter anderem die Bereiche Radiologie und Anästhesie. Sulser ist der Nachfolger von Thomas Hillermann und Mitglied der Spitalleitung. In den letzten zwölf Jahren arbeitete er im Universitätsspital Zürich in der Anästhesiologie und leitete den Notfall-OP und den Schockraum.

Ehemaliger Notarzt

Der heute 43-jährige Sulser ist im St. Galler Rheintal aufgewachsen. Nach seinem Studium der Medizin an der Universität Zürich führten ihn seine Weiterbildungsstationen von St. Gallen und Frauenfeld über Uster nach Zürich.

Ausserdem engagierte er sich als Rega-Notarzt und Leitender Notarzt bei Schutz & Rettung Zürich.

Mit dem Töff durchs Zürcher Oberland

Simon Sulser freue sich auf seine neue Tätigkeit im Spital Uster, heisst es in der MItteilung. «Ich sehe es als meine Aufgabe, die Mitarbeitenden auf die kommenden Veränderungen, wie etwa den Neubau, ambulante Operationen und die Fusion vorzubereiten», wird er zitiert.

Sulser ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Winterberg. In seiner Freizeit betreibt er Kraftsport, fährt gerne mit seinem Motorrad durch das Zürcher Oberland oder informiert sich über das aktuelle Geschehen. Den Ausgleich zum Berufsalltag finde er beim Zeitunglesen und beim Jassen mit Freunden und seinen Kindern.