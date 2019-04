Ihr Traum ist eine Treibhaus-Farm auf dem Mars

«Viele Leute haben Vorbehalte, wenn menschliche Ausscheidungen als Dünger mit ihren Lebensmitteln in Kontakt kommen», sagt Crain. Dies sei durchaus verständlich. «Früher war das ein Gesundheitsrisiko.» Doch heute seien diese Sorgen unbegründet, denn der Verarbeitungsprozess eliminiert Krankheitserreger und Giftstoffe. «Das Endprodukt ist ungefährlich und im Gegensatz zu chemischen Düngemitteln hundert Prozent biologisch.» Crain ist überzeugt, dass urinbasierter Dünger nicht nur in der Raumfahrt, sondern auch auf der Erde viele Vorteile bringen würde. «Wenn dessen Einsatz sozial akzeptabel wird, könnte das die Landwirtschaft revolutionieren.»

Zwischen Komplexität und Kontrolle

Bei der Auswahl der Pflanzen für eine Weltraum-Farm geht es nicht nur um Nährwerte. «Eine der grössten Schwierigkeiten bei geschlossenen Systemen ist, stabile Bedingungen aufrecht zu erhalten», so Crain. In einer natürlichen Umgebung mit grosser Artenvielfalt stabilisieren sich die Pflanzen und Mikroorganismen gegenseitig. In einem geschlossenen System mit einer geringen Diversität, kann hingegen ein fehlerhaftes Glied in der Kette den ganzen Kreislauf durcheinanderbringen. «Zu viele Arten in ein geschlossenes System zu packen, ist aber auch keine Lösung.» Dann steigt die Wahrscheinlichkeit von unberechenbaren Nebeneffekten, die ebenfalls schädlich sein könnten. «Es geht darum die richtige Balance zu finden.»

«Längst nicht mehr Science Fiction»

Im Weltraum kommen weitere erschwerende Faktoren hinzu, zum Beispiel Strahlung und geringe Gravitation. «Deren Auswirkungen können wir erst untersuchen, wenn wir ein Treibhaus auf dem Mond oder Mars haben», sagt Crain. Solche Pläne sind längst nicht mehr Science Fiction. «Ich rechne damit, dass wir etwa in 20 Jahren so weit sein werden.» Diverse Raumfahrtorganisationen forschten derzeit in diese Richtung und es gebe einen regen Wissensaustausch mit anderen Teams aus Deutschland, Japan und China.

Eine gross angelegte Kolonisierung des Mars hält Crain aber weder für realistisch noch erstrebenswert. «Manche Leute glauben, wir könnten den Mars zu einer zweiten Erde machen. Ich habe da meine Zweifel.» Das heisse nicht, dass wir den Mars nicht besuchen sollten. «Doch der Fokus sollte auf der Forschung liegen. Durch den Vergleich mit einem anderen Planeten könnten wir auch viel über die Erde lernen – wie sie funktioniert, wie alles zusammenhängt und was sie einzigartig macht.»