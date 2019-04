Brand in Mehrfamilienhaus in Wetzikon

Am Sonntag kam es an der Langfurrenstrasse in Wetzikon zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das schreibt die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben in einer Mitteilung.

Um die Mittagszeit sei die Feuerwehr mit einem 20 Mann starken Aufgebot ausgerückt, bestätigt Kommandant René Ehrenmann. Der Vorfall sei allerdings «nichts Verruckts» gewesen, der Brand habe sich auf einen Backofen des Hauses beschränkt. Weitere Sach- oder gar Personenschäden gäbe es nicht zu beklagen.

«Wir konnten schnell wieder Entwarnung geben», so der Kommandant. Der Einsatz habe eine halbe Stunde gedauert. Das grosse Aufgebot sei dennoch nötig gewesen, da man im Vorherein nicht abschätzen könne, wie ernst die Lage ist.