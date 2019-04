Am Donnerstag droht Schnee bis ins Flachland

Der Montag zeigt sich trotz Schleierwolken recht sonnig und mit 15 bis 19 Grad frühlingshafte mild. Im Süden sind sogar 20 Grad und mehr möglich. Auch am Dienstag liegen die Höchstwerte in einem ähnlichen Bereich, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Von Westen ziehen im Tagesverlauf allerdings Wolken auf und gegen Abend sind erste Tropfen möglich.

Nach aktuellem Stand erwartet die Schweiz am Mittwoch wechselnd bis stark bewölktes und zeitweise nasses Wetter. Tagsber werden rund acht bis zwölf Grad erreicht.

Kräftiger Regen

Gegen Abend fliesst aus Nordwesten immer kältere Luft ein, wobei die Schneefallgrenze aus Westen allmählich unter 1000 Meter sinkt. Mit zum Teil kräftigen Niederschlägen und entsprechender Abkühlung sind im Norden Flocken bis in tiefe Lagen denkbar.

Vor allem am Donnerstagmorgen könnte es somit auf den Strassen teilweise prekär werden. Auch im Flachland sind einige Zentimeter Schnee möglich. Die Temparaturen erreichen im Norden zwischen zwei und vier Grad.