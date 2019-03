Wildzählung mit Scheinwerfer im Revier 107

Nahe des südwestlichen Ufers des Pfäffikersees steht auf einem Parkplatz ein einzelnes Fahrzeug. Am Steuer sitzt Richard Burri mit Mobiltelefon am Ohr – am anderen Ende ist die Polizei. «Ich melde eine Wildzählung mit Scheinwerfer an fürs Revier 107.» Er tue dies für den Fall, dass jemand die zwei Jäger vermeintlich für Wilderer hält und die Nummer 117 wählt. Mit dabei ist auch Jäger Christian Mutschler. Kurz darauf fahren wir los, verlassen bald die asphaltierten Strassen und biegen in einen Feldweg ein.