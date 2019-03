Line Dance und gute Stimmung in Uster Nord

Am Samstag fand die 31. Ausgabe des Züri Oberländer County-Festivals statt – wie immer in der Reithalle Buchholz in Uster Nord. Hauptact war der Lokalmatador Marco Gottardi, der in seinem Showteil diverse musikalische Gäste auf die Bühne einlud. Weitere Bands waren die Solid Stompers und Croak. Davor, danach und zwischendurch übernahm DJ Tex die Beschallung der Halle. Mit 700 Besuchern war die Halle voll.