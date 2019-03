Dürnten erzielt Millionenplus

Das Jahr 2018 ging für Dürnten erfreulich zu Ende. Die Gemeinde erzielte letztes Jahr einen Ertragsüberschuss von vier Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von etwas über 200‘000 Franken. Grund dafür seien ausserordentlich hohe Erträge im Grundsteuerbereich und tiefere Kosten bei der Bildung. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Demnach hätten alleine «Grossprojekte» 2,5 Millionen Franken mehr an Grundsteuern in die Gemeindekasse gespült als budgetiert. Welche Projekte das sind, dürfe man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen, sagt Gemeindeschreiber Daniel Bosshard. Offenbar kam der Geldregen für Dürnten aber nur bedingt überraschend. Er schien eher eine Frage der Zeit zu sein. «Es ist bei Grossprojekten äussert schwierig vorauszusehen, wann diese abgerechnet werden können», so Bosshard.

Seit Jahren bessere Abschlüsse als budgetiert

Zudem schloss die Gemeinde seit mindestens 2015 stets besser ab, als sie jeweils budgetierte – teilweise markant. 2009 erzielte sie einen Ertragsüberschuss von fünf Millionen Franken. 2017 rechnete sie etwa mit einem Minus von fast 700‘000 Franken. Tatsächlich schloss die Rechnung aber mit einem Plus von 860‘000 Franken. Mindestens in einem mittelfristigen Zeitraum steht die Rechnung 2018 mit einem Plus von vier Millionen Franken aber einsam an der Spitze. Trotzdem rechne der Gemeinderat für das laufende Jahr nicht mit einer solchen Wiederholung, sagt Bosshard. Für 2019 ist eine schwarze Null budgetiert.

Neben Mehreinnahmen bei den Grundsteuern trugen vor allem Minderkosten von insgesamt 1,4 Millionen Franken in den Ressorts Liegenschaften, Gesellschaft und Bildung zum guten Ergebnis bei. Laut Bosshard fielen etwa Schulbeiträge oder der Sach- und Personalaufwand im Schulbereich tiefer aus als budgetiert. Minderkosten erzielten auch die Beiträge an Kinderkrippen, das Jugendsekretariat und die Pflegefinanzierung. Für Jugendheime musste überhaupt nichts ausgegeben werden.

Mit der grossen Kelle angerührt

Auch sonst wird in der Dürntner Rechnung mehr geklotzt als gekleckert: Das Eigenkapital weist neu einen Saldo von 51,4 Millionen Franken aus, das Nettovermögen beläuft sich auf 22,1 Millionen. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das seien 2‘916 Franken pro Einwohner, schreibt der Gemeinderat.

Der Selbstfinanzierungsgrad lag 2018 bei 367 Prozent, im Vorjahr waren es noch 80 Prozent. Die Investitionsausgaben von zwei Millionen Franken hätten vollständig durch Eigenmittel finanziert werden können, heisst es in der Mitteilung. Der hohe Selbstfinanzierungsgrad ergebe sich aus höheren Ertragsüberschüssen und tieferen Investitionen, ergänzt Gemeindeschreiber Bosshard. So waren die Investitionskosten um über 40 Prozent tiefer als angenommen. Das liegt allerdings hauptsächlich an Verzögerungen bei Bau oder Planung, etwa infolge Einsprachen. Diese Kosten werden also noch gestemmt werden müssen.

In Zukunft will der Gemeinderat den Steuerfuss stabil halten, wie er schreibt. Das Nettovermögen der Gemeinde werde aber aufgrund von Grossprojekten, wie der Schulraumerweiterung Bogenacker-Tannenbühl, abnehmen.