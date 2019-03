100-jährige Rosa Wäffler: «Alle sind so lieb zu mir»

Der Mann am anderen Ende der Leitung ist etwas ausser Atem. Es ist Freitagmorgen, etwa 11 Uhr, und ihm ist gerade eingefallen, dass das, was er zu berichten hat, die Zeitung interessieren könnte. Rosa Wäffler aus Wetzikon wird heute 100. Er, ehemaliger Bewohner desselben Hauses, ist gerade am Apéro. Und sowas gebe es ja wirklich nicht jeden Tag.

Damit hat er Recht. Rosa Wäffler ist laut Auskunft von Wetzikons Stadtschreiber Marcel Peter eine von derzeit fünf Personen in Wetzikon, die das 100. Lebensjahr überschritten haben. Und das bei einer Bevölkerungszahl von gut 25'000 Einwohnern. Im Bezirk Hinwil waren es per Ende 2018 lediglich 15 Über-100-Jährige, im ganzen Kanton 224.

«Ich kann wirklich zufrieden sein.» Rosa Wäffler, Jubilarin

Als sie diese Zahlen hört, lacht Rosa Wäfler breit und herzlich. «Gott sei Dank habe ich eine solche Gesundheit», sagt sie. «Ich kann wirklich zufrieden sein.»

Auf dem Sennberg aufgewachsen

Wäffler kam am 29. März 1919 in Gibswil zur Welt. «Also eigentlich auf dem Sennberg. Sennweid hiess es dort. Zum Bachtel war es ein Katzensprung.» Sie wuchs als Bauernmädchen auf einem Hof auf, sozusagen auf der Alp.

Bevor sie heiratete, pendelte sie täglich von der Sennweid nach Jona in eine Schokoladenfabrik, wo sie ab 5 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags arbeitete. «Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Heimweg musste ich es meist stossen. Eigentlich ging ich einen grossen Teil zu Fuss.»

Haushaltshilfe in Wetzikon

Insofern muss es eine Erlösung gewesen sein, als sie in Wetzikon auf einem Bauernhof als Haushaltshilfe starten konnte. «Ich zog dort hin und half vor allem in der Küche und beim Waschen und mit den Kindern. Die Familie hatte zwei, ein drittes war unterwegs», erzählt sie.

«Er liebte die Bienen sehr.» Rosa Wäffler

Auf jenem Hof lernte sie ihren künftigen Mann kennenlernte. «Er arbeitete auf dem Nachbarshof. Und er züchtete Bienen. Er liebte die Bienen sehr.» Zur Verlobung habe er ihr einen Bienenstock für den Hof zuhause in der Sennweid geschenkt. «Ihm war wichtig, dass ich mich daran gewöhne.»

Das tat sie. Als die beiden 1933 heirateten, war Rosa Wäffler bereits schwanger mit dem ersten Kind. Ihr Mann und dessen Familie hätten ihr dann im Garten ein Bienenhaus gebaut. «Er brachte mir das Imken bei. Und wir züchteten auch junge Völker.»

Er half auf dem Hof, sie schmiss den Haushalt

Die Idylle auf dem Hof im Wetziker Tannenrain in Richtung Grüt war sozusagen perfekt. Er arbeitete auf dem Nachbarshof, machte insbesondere die Milchtransporte. Sie schmiss den Haushalt, kümmerte sich um die drei Kinder und den Garten.

Doch dann kam es zu einem Zwischenfall. Eines Tages war Rosa Wäfflers Mann mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus unerklärlichen Gründen plötzlich umfiel. Er erholte sich zwar vom Sturz, doch Rosa Wäffler sagt, dies sei im Grunde ein Zeichen gewesen. Und zwar, dass er ein Epileptiker sei.

«Er war fast 14 Jahre älter als ich.» Rosa Wäffler

Sie wusste das allerdings nicht. Und so hatte er 1985 einen schweren epileptischen Anfall, an dem er im Spital nach einigen Tagen starb. Wäfflers Mann war damals schon fast 80-jährig. «Er war fast 14 Jahre älter als ich», sagt sie.

Ein Jahr später musste sie den gemeinsamen Hof verlassen und zog in eine Wohnung am Sonnenfeldweg zwischen Bachtel- und Ettenhauserstrasse. Dort lebt sie heute noch - betreut von einer Nachbarin.

«Ich habe gute Nachbarn»

Die erste Zeit nach dem Tod des Mannes sei schwer gewesen, erzählt sie. «Aber ich hatte gute Nachbarn. Ich habe immer noch gute Nachbarn.» Und auch ihre Kinder sehe sie regelmässig.

Über ihren 100. Geburtstag freut sie sich ungemein. Ein Ziel sei solch ein hohes Alter niemals gewesen, sagt sie. «Ich habe eine Schwester, die ein Jahr älter ist und auch noch lebt. Wir haben wohl einfach gute Gene.» Das ist praktisch schon ihr ganzes Geheimnis für ein langes Leben. Und - so fügt sie an: «Es sind alle immer sehr lieb zu mir.» Ihre Tochter sagt dazwischen: «Das kommt, wenn man selber lieb zu den anderen ist.» Über Rosa Wäfflers Gesicht huscht wieder dieses zufriedene Lächeln. Sie habe ein grosses Herz, sagt ihre Tochter. «Und ein Gutes, offenbar», fügt die Jubilarin an und kichert leise.