Zu mild und zu sonnig

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, war der vergangene März schweizweit mit einer Temperaturabweichung von 1 bis 2 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich zu mild. Lediglich das Oberengadin weist mit knapp 0,5 Grad eine geringere Abweichung auf. Verantwortlich für den Überschuss waren in erster Linie langanhaltende Hochdrucklagen in der zweiten Monatshälfte.



Bezüglich Niederschlag ergibt sich kein einheitliches Bild. So gab es entlang der Alpen vielerorts einen Niederschlagsüberschuss, sonst waren die Niederschlagsmengen meist unterdurchschnittlich. Der überdurchschnittliche Niederschlag war dabei durch Nordlagen in der ersten Monatshälfte verursacht, die zweite Monatshälfte war dann ausserordentlich trocken.



Die Besonnung schliesslich weist an den meisten Orten einen Überschuss auf, was durch das häufige Hochdruckwetter in der zweiten Hälfte bedingt war. Die genauen Zahlen folgen dann zu Beginn des Monats April.